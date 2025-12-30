A cura della Redazione

Continuano senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio provinciale.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato inoltre deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Prota hanno notato l’uomo a bordo di un’autovettura. Alla vista della pattuglia, il 23enne ha tentato di allontanarsi repentinamente, insospettendo i poliziotti che lo hanno immediatamente fermato.

A seguito del controllo, il giovane è stato trovato in possesso di circa 173 grammi di hashish, di un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento della droga e a un bilancino di precisione.

Ritenendo possibile la presenza di ulteriori elementi utili alle indagini, gli agenti hanno esteso i controlli anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti altri 2 grammi di hashish, abilmente occultati sotto il materasso della camera da letto.

Alla luce di quanto emerso, il 23enne è stato tratto in arresto dal personale operante e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga, intensificato dalla Questura di Napoli nelle ultime settimane.