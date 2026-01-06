A cura della Redazione

Non è la prima volta che accade. Parliamo di sequestri di armi e del loro commercio nel mercato nero che si evolve. Nel recente passato sono state rinvenute penne pistola, finti portachiavi pronti a sparare e anche oggetti potenzialmente micidiali al cui interno si nascondono proiettili, ma il punto è un altro.

Ciò che serve alla criminalità organizzata è anche la forza intimidatrice cha dà la potenza di fuoco. La mano che impugna l’arma pronta ad uccidere deve anche essere ben visibile ed è per questo motivo che non si accantona il passato. Bisogna reinventarsi quando la materia prima manca. Le pistole se non si trovano si creano.



A Sant’Antonio Abate i Carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto uno zaino all’interno di un terreno di via Nocerelle, all’altezza del civico 72.

Quello che i militari trovano all’interno dello zaino rappresenta senz’altro il braccio armato della criminalità organizzata che si muta, si trasforma ed è consapevole della fondamentale importanza del detenere armi. Armi che se non vengono recuperate nel mercato nero, si inventano.

Nella borsa i carabinieri trovano 5 pistole. Sono tutte senza matricola – non ne hanno mai avuta una - e sono modificate. Armi che non esistono ma che sono perfettamente funzionanti. Recuperabili facilmente sul web da chiunque e modificate da mani sicuramente esperte del settore.

Oltre alle armi anche munizioni. Sono 8 i caricatori e ben 273 i proiettili sequestrati di diverso calibro, anche da guerra. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Le indagini dei carabinieri proseguono e l’allerta resta alta.