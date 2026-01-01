A cura della Redazione

Quella che doveva essere una serata di festa e condivisione si è trasformata, nel giro di pochi minuti, in un momento di caos e paura. È accaduto in via Gino Alfani, tradizionale punto di ritrovo dei giovani per il brindisi di fine anno.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale aveva istituito una zona a traffico limitato nel tratto compreso tra via Rampa Nunziante e corso Umberto I. I locali erano affollati, si brindava con prosecco e spritz e l’atmosfera, fino a quel momento, era quella tipica di un pomeriggio inoltrato di fine anno, sereno e conviviale.

Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. Forse una parola di troppo, seguita da spintoni e urla, ha innescato una rissa che in pochi istanti ha coinvolto più persone, trasformando la strada in un teatro di violenza. Ne è seguito un fuggi fuggi generale, tra paura e confusione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la calma e avviato le prime indagini per ricostruire l’accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

È stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere un giovane rimasto ferito durante la rissa e trasportarlo in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: solo alcune ferite al volto.

Resta però una considerazione da fare. Dalle ore 18 non era più presente alcun agente della Polizia Municipale a dirigere il traffico, già caotico, né a garantire una presenza visibile nelle aree più frequentate della movida. Sarebbe stato forse opportuno prolungare l’orario di servizio, considerando che sia via Gino Alfani sia corso Umberto I, anche dopo le 18, risultavano ancora affollate di persone.

Per fortuna l’episodio non ha avuto conseguenze gravi. Tuttavia, è bene ricordare che il caos generato da una rissa, in un'area frequentatissima, può produrre effetti ben più pericolosi di una semplice scazzottata. La cronaca degli ultimi anni insegna che situazioni simili, se non adeguatamente presidiate, possono facilmente degenerare con esiti ben più drammatici.

