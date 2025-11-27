A cura della Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato martedì sera un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Castellammare di Stabia.

Gli agenti sono arrivati rapidamente in Piazza Matteotti, nei pressi della stazione ferroviaria, dove un uomo ha riferito di essere stato aggredito mentre acquistava un biglietto al distributore automatico. Il giovane lo avrebbe colpito al volto, strappandogli una banconota da 5 euro, per poi tentare la fuga salendo su un treno fermo in banchina.

I poliziotti sono saliti immediatamente sul convoglio, individuando e bloccando il sospetto. Il 26enne è stato quindi arrestato.