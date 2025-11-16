A cura della Redazione

Il clima di tensione e aggressività che si respira quotidianamente sembra diventare sempre più incandescente. Dopo la recente tentata aggressione a un dipendente dell’ufficio Anagrafe del Comune di Torre Annunziata — colpevole, secondo l’aggressore, di non aver voluto registrare la nascita di un neonato fuori dal matrimonio in assenza della madre — un nuovo episodio di intolleranza si è verificato ieri mattina in città.

Intorno alle 7, un camion per la raccolta del multimateriale procedeva lentamente lungo una strada particolarmente stretta. Non potendo accostare, il mezzo era costretto a fermarsi al centro della carreggiata per consentire agli operatori di svuotare i contenitori, causando un temporaneo blocco della circolazione.

Proprio in quel momento un automobilista, irritato per il ritardo, è sceso dalla propria vettura, avrebbe aperto il bagagliaio e afferrato una mazza da baseball con l’intenzione di aggredire uno degli operatori ecologici. L’intervento tempestivo di altri due addetti avrebbe evitato il peggio e l’uomo, dopo aver inveito violentemente, sarebbe risalito in auto allontanandosi.

Secondo quanto riferisce il personale della società Prima Vera, episodi simili non sono affatto rari. L’eliminazione del turno notturno di raccolta rifiuti - scelta dettata da esigenze di contenimento dei costi - ha infatti intensificato il traffico e le tensioni nelle prime ore del mattino. Non è insolito che, soprattutto all’orario di apertura delle scuole, dietro i camion si formino lunghe file di auto accompagnate da frastuono e clacson, trasformando un servizio pubblico essenziale in un’occasione sempre più frequente di attriti e comportamenti aggressivi.

