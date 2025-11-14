A cura della Redazione

Nelle ultime 12 ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli sul territorio, intervenendo in più comuni della provincia e sull’isola d’Ischia. Le operazioni, sviluppate tra pattugliamenti dinamici e mirati servizi di osservazione, hanno portato a 9 arresti e al sequestro di diverse tipologie di stupefacente, oltre che di somme di denaro ritenute provento illecito.

Ercolano – Arrestata coppia con 99 grammi di hashish

I militari della Tenenza di Ercolano hanno tratto in arresto due coniugi, Fortuna Coronella e Francesco Raimo. I due, fermati per un controllo in via Resina, sono stati trovati in possesso di 99 grammi di hashish, parte dei quali occultati negli indumenti intimi della donna. Per entrambi è stata disposta la custodia in carcere.

Castello di Cisterna – Giovane sorpreso con cocaina e crack

Nel rione 219, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un 19enne incensurato che, alla vista dei militari, si mostrava particolarmente guardingo. Il giovane aveva con sé 24 dosi di cocaina, 54 dosi di crack confezionate con il tipico involucro colorato e circa 1.200 euro in contante. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari.

Sant’Anastasia – Sequestrate piante di cannabis e hashish

Sempre nel Vesuviano, i Carabinieri hanno arrestato Mario e Salvatore Fornaro, rispettivamente 34 e 21 anni, già noti alle forze dell’ordine. Nel terreno di loro proprietà sono state rinvenute e sequestrate 3 piante di cannabis alte circa due metri (4 kg complessivi), oltre a 50 grammi di marijuana già pronta e 20 grammi di hashish. I due sono stati sorpresi mentre confezionavano lo stupefacente e posti ai domiciliari.

Ischia – Droga nascosta in lavatrice

A Lacco Ameno, i Carabinieri hanno arrestato il 19enne Andrea Sirabella. Durante una perquisizione nell’abitazione del giovane, la droga è stata trovata nel cestello della lavatrice insieme a un bilancino di precisione nascosto nel vano del contatore idrico. Addosso aveva anche 350 euro ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Afragola – Sequestri di hashish, marijuana e cocaina

Ad Afragola, i Carabinieri hanno arrestato la 32enne Filomena Caropreso Del Prete, già nota alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione sono stati sequestrati 290 grammi di hashish, 330 grammi di marijuana, 31 grammi di cocaina e 5 bilancini di precisione. La donna è stata posta ai domiciliari in attesa di giudizio.

Villaricca – 41enne trovato con dosi di cocaina e crack

A Villaricca, i Carabinieri hanno arrestato Daniele Abbaticchio, 41 anni, fermato in strada con 23 dosi di cocaina e crack e con una somma di denaro riconducibile all’attività di spaccio. L’uomo si trova ora ai domiciliari.

Mugnano – Cocaina e hashish in auto

Nel comune di Mugnano, i Carabinieri hanno infine arrestato il 22enne Antonio Gioia, sorpreso mentre viaggiava in auto con 10 grammi di cocaina e circa 3 grammi di hashish. Sequestrati anche 160 euro in contanti.

L’azione coordinata delle pattuglie, estesa a vaste aree del territorio provinciale, conferma l’impegno quotidiano dell’Arma nel contrasto alla diffusione degli stupefacenti e nel presidio delle zone maggiormente esposte al fenomeno.