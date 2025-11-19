A cura della Redazione

Nella mattinata di oggi i carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato di tre episodi di furto aggravato di biciclette a pedalata assistita.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda fatti avvenuti tra il 18 agosto e il 7 settembre 2025 nei comuni di Sorrento e Sant’Agnello.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe sottratto tre biciclette elettriche, in due casi entrando in pertinenze private e in un altro episodio agendo sulla pubblica via.

Le attività investigative, condotte dai Carabinieri della Stazione di Sorrento e coordinate dalla Procura, si sono basate sull’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, oltre che su riscontri diretti mirati.

Proprio grazie a tali accertamenti gli investigatori hanno individuato un unico soggetto come presunto autore dei tre furti, riconoscendolo sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’abbigliamento e di altri dettagli distintivi. Decisivo, secondo gli inquirenti, è stato un controllo effettuato in Penisola Sorrentina, nel corso del quale i militari hanno potuto verificare la corrispondenza tra l’uomo fermato e la persona ripresa dalle telecamere, identificandone anche un tatuaggio sull’arto superiore sinistro.

Il quadro indiziario raccolto ha portato alla richiesta e all’emissione della misura cautelare, notificata all’indagato presso il carcere napoletano di Poggioreale, dove si trovava già detenuto per altra causa.

