A cura della Redazione

Sono da poco passate le 21 in un appartamento di via Nuova San Marzano, a Poggiomarino. Nella penombra della camera da letto, accanto ai numeri rossi di una sveglia digitale, si muovono le torce di due sconosciuti intenti a rovistare nei cassetti, riempiendo un sacco con denaro e gioielli.

Il proprietario rientra proprio in quel momento. Infila le chiavi nella serratura e si trova di fronte i due intrusi. Uno riesce a fuggire immediatamente; l’altro, invece, impugna un cacciavite e lo punta contro il padrone di casa. La vittima non arretra: riesce a bloccare il malvivente e a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

Sul posto intervengono i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, che prendono in consegna l’uomo. In manette finisce un 52enne di Boscotrecase, già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto in abitazione.

