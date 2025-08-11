A cura della Redazione

Un grave incidente lungo l’autostrada Napoli–Salerno, all’altezza dell’uscita Torre Annunziata Scavi. Una una donna è deceduta sul colpo, mentre un uomo — anch’egli in moto — è stato trasportato in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli.

Il tratto autostradale verso Salerno è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Torre Annunziata e traffico deviato sulle strade cittadine, mentre polizia stradale di Angri, personale autostradale e 118 sono ancora sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

La dinamica dell’impatto tra auto e moto è ancora in fase di accertamento.