Tre vasti incendi stanno interessando questa sera il Vesuvio, colpendo le zone di Zabatta (due incendi) e l’area alle spalle dello stadio comunale di Terzigno. Ma il fronte si sta allargando anche al Monte Somma.

Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno avvolto interi versanti del vulcano, creando un fronte di fuoco impressionante. Alle ore 21, da Torre Annunziata, la scena appare drammatica: lunghe lingue di fuoco illuminano il cielo notturno, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca.

Sul posto sono in azione squadre dei Vigili del Fuoco, uomini della Protezione Civile e volontari, impegnati a contenere l’avanzata dei roghi e a proteggere le abitazioni vicine. Non si esclude l’ipotesi del dolo, considerata la distanza tra i due punti d’innesco e la rapidità con cui le fiamme si sono propagate.

Il fumo denso sta raggiungendo anche i comuni limitrofi, rendendo l’aria irrespirabile in alcune zone. Le autorità raccomandano di mantenere le finestre chiuse e di evitare spostamenti non necessari nelle aree interessate.

Il Vesuvio, ancora una volta, si trova a fare i conti con un’emergenza ambientale che mette a rischio un patrimonio naturale unico al mondo e richiama l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e prevenzione.