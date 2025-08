A cura della Redazione

Grave incidente stradale questa mattina in via Provinciale Schiti, nei pressi della sede degli uffici comunali di Torre Annunziata. Un giovane motociclista è rimasto seriamente ferito in uno scontro tra la sua moto di grossa cilindrata e un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane proseguiva in direzione via Castriota quando si è verificato l’impatto. L’auto, secondo alcune testimonianze, proveniva dalla corsia opposta e stava girando per accedere agli uffici comunali. La collisione è stata violenta e il centauro è stato sbalzato sull’asfalto, riportando lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare.

La Polizia Municipale di Torre Annunziata ha subito messo in sicurezza l’area, avviando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con lunghe code formatesi lungo l’arteria.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro, misura necessaria per consentire ulteriori accertamenti tecnici.