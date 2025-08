A cura della Redazione

L’altro ieri, un 50enne di Torre Annunziata è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, tra cui reati specifici per rapina, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco durante un servizio di controllo del territorio.

In particolare, gli agenti hanno notato un motociclo con a bordo un individuo che, in via Nazionale a Torre del Greco, ha improvvisamente spinto una donna che si trovava sul marciapiede e le ha strappato una collanina d’oro. I poliziotti, prontamente intervenuti, sono riusciti a raggiungere e bloccare l'uomo mentre stava cercando di fuggire.

Il 50enne è stato arrestato sul posto e la collanina, ancora in possesso del rapinatore, è stata restituita alla legittima proprietaria. L’arresto segna un altro intervento tempestivo da parte delle forze dell'ordine, che continuano a lavorare senza sosta per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.