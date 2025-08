A cura della Redazione

Un vasto incendio si sarebbe sviluppato in una fabbrica di vestiti usati in via Spinelli tra Scafati e Pompei.

In un primo momento si era parlato di un incendio in alcune serre di Boscoreale. Poi la notizia è stata riportata dal sindaco di Scafati Pasquale Aliberti in un post sulla sua pagina di Facebook.

Una grossa nuvola di fumo nero si è levata in cielo ed è visibile anche a chilometri di distanza, come dimostrano le foto scattate dalla spiaggia di Torre Annunziata.

Su posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che indagano sulle cause del vasto incendio.