A cura della Redazione

Un miracolo è avvenuto oggi nella tarda mattinata presso la postazione del 118 di Torre Annunziata, dove un medico è riuscito a salvarsi in extremis da un crollo improvviso. La controsoffittatura della stanza destinata al medico di turno è crollata in un colpo solo, proprio mentre il professionista si trovava all'interno.

Secondo le prime ricostruzioni, come spiegato da Manuel Ruggiero, medico del 118 e sindacalista, che ha documentato l’incidente sulla sua pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, il medico di turno avrebbe avvertito strani scricchiolii provenire dal soffitto poco prima del crollo. Insospettito dai rumori, il medico è uscito appena in tempo dalla stanza. Pochi istanti dopo, parte del solaio ha ceduto, facendo precipitare la controsoffittatura.

Fortunatamente, il medico è riuscito a scampare al pericolo e non ha riportato ferite. Il cedimento della struttura potrebbe essere stato causato da un distacco di una parte del solaio che ha reso la controsoffittatura instabile, fino al punto di rottura sotto il peso eccessivo.

"È stato un vero miracolo che nessuno sia rimasto ferito – commenta Ruggiero – ma l’incidente sottolinea ancora una volta la grave situazione delle strutture sanitarie che, purtroppo, non vengono adeguatamente manutenute. È urgente un intervento per la sicurezza di tutti coloro che lavorano in queste strutture e per i pazienti che vi si affidano".

Questo episodio, che poteva trasformarsi in una tragedia, pone l'accento sulla necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, specialmente quelli sanitari, dove ogni giorno medici e operatori salvano vite. La vicenda sarà sicuramente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti per accertare le cause del crollo e prevenire futuri incidenti.