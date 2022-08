A cura della Redazione

Lettere anonime all'indirizzo del sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto. Sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha pubblicato alcune missive scritte da ignoti che, anche "se non sono minacce, andremo sempre a denunciarli", ha detto Buonajuto.

Le lettere sono state inoltrate alle forze dell'ordine alle quali il sindaco ha sporto denuncia. "Ci hanno rotto le scatole, non hanno ancora capito che andremo sempre a denunciarli, anche se non sono minacce. Non comprendo quale progetto ci sia dietro queste lettere anonime, ma noi andiamo avanti nel nostro progetto di cambiamento della città - ha evidenziato Buonajuto -. L’amministrazione comunale di Ercolano è da sempre aperta al dialogo e al confronto e non abbiamo nessuna intenzione di relazionarci con ignoti che non hanno il coraggio di esporsi. Un atteggiamento che condanniamo e che abbiamo prontamente denunciato alle forze dell’ordine".

Buonajuto infine sottolinea come "le porte del Comune sono sempre aperte ai cittadini, quindi chiunque avesse bisogno di presentare istanze o segnalazioni può tranquillamente farlo negli orari di apertura degli uffici oppure inviando comunicazioni scritte, tramite posta ordinaria, mail o pec, in piena libertà e firmandosi col proprio nome senza celarsi dietro l’anonimato o peggio ancora dietro false generalità".