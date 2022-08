A cura della Redazione

Aggredisce l'amico durante una discussione, arrestato. Gli agenti di Polizia del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti in via XX Settembre per la segnalazione di un ferito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una persona la quale ha indicato l’appartamento in cui, poco prima, vi era stata una lite tra due uomini di cui uno, ferito, si trovava ancora disteso sul divano; inoltre, la vittima dell’aggressione ha raccontato che, dopo aver discusso con un suo coinquilino, quest’ultimo aveva prelevato da un cassetto della cucina una mannaia e un coltello per poi colpirlo in varie parti del corpo.

In quei frangenti, gli agenti hanno visto un uomo scendere le scale dello stabile e, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni coinquilini, lo hanno riconosciuto identificandolo per A.M.R.J., 36enne bengalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato.