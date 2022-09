A cura della Redazione

Colpi d'arma da fuoco esplosi verosimilmente contro una palazzina in via San Sossio a Somma Vesuviana, dove è ubicato il complesso di edilizia popolare conosciuto come "Parco del Sole".

Il raid è avvenuto nella notte. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno rinvenuto sull'asfalto 6 bossoli calibro 9X21.

Avviate le indagini per risalire all'autore (o agli autori) dell'atto criminale e chiarirne il movente.