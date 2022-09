A cura della Redazione

Ricoverato in ospedale a Nola un 16enne. Il giovane sarebbe stato coinvolto in una lite tra coetanei avvenuta nella notte in via Croce a Palma Campania.

Non presentava ferite da armi o oggetti contundenti ma ha subito importanti lesioni alla testa. E' in prognosi riservata e sarebbe in gravi condizioni. Il ragazzo è stato condotto al pronto soccorso del nosocomio nolano dai sanitari del 118 intervenuti sul posto allertati da una segnalazione.

Verosimilmente, sarebbe stato preso a pugni per poi battere la testa al suolo. Ha riportato un trauma cranico significativo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, che ora dovranno ricostruire la dimanica del fatto ed individuare i soggetti coinvolti nella probabile rissa.

Il giovane studente non aveva precedenti.