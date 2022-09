A cura della Redazione

Il voto delle Politiche 2022 nei Comuni costiero-vesuviani. I dati sono riferiti all'elezione per il Senato, relativamente al collegio uninominale "Torre del Greco", che comprende le città, per l'appunto, ubicate ai piedi del Vesuvio.

Detto che i 5 Stelle vincono in ogni città, trend confermato dall'affermazione in Campania, vediamo quali sono i risultati delle formazioni politiche in campo.

A Pompei si afferma il centrodestra con il 37% dei voti. Primo partito della coalizione è Forza Italia con il 17% dei consensi, poi FdI con il 15% e la Lega che colleziona il 4,6%. Primo in assoluto il M5S con circa il 34% delle preferenze. Nel centrosinistra, il Pd raccoglie il 14%, l'Alleanza Verdi-Sinistra il 2%. Il terzo polo Calenda-Renzi tocca il 6%.

A Boscoreale il M5S ottiene il 41,36% dei consensi. Nel centrodestra, il primo partito è Fratelli d'Italia (circa il 17%), a seguire Forza Italia (13,6%) e Lega (4,37%). Il Pd supera di poco il 12%, Verdi-Sinistra al 2%, Calenda-Renzi al 3%.

A Boscotrecase il M5S è al 42,5%. Nel centrodestra, primo partito Fratelli d'Italia (circa il 12%), a seguire Forza Italia (10,4%) e Lega (2,8%). Il Pd tocca il 20%, poi +Europa all'1,84%, Verdi-Sinistra all'1,8%, Calenda-Renzi al 3,9%.

A Castellammare di Stabia il M5S arriva al 40%. Nel centrodestra, primo partito Fratelli d'Italia (12,6%), a seguire Forza Italia (12,3%) e Lega (3%). Il Pd raccoglie il 16,2%, +Europa il 2,2%, Verdi-Sinistra 2,47%, Calenda-Renzi il 5,9%.

A Ercolano il M5S supera il 45% (45,6). Nel centrodestra, primo partito Fratelli d'Italia (12,5%), a seguire Forza Italia (10% circa) e Lega (2,6%). Il Pd raccoglie il 15,3%, +Europa il 1,5%, Verdi-Sinistra 2,2%, Calenda-Renzi il 5,4%.

A Torre del Greco vince il M5S con il 43%. Fratelli d'Italia 11,7%, Forza Italia 10,34%, Lega 3,19%. Il Pd è al 14,5%, terzo polo Calenda-Renzi 6,5%.

A Trecase il M5S si ferma di poco al di sotto del 40%. Fratelli d'Italia 12,7%, Forza Italia 15,2%, Lega 3,6%. Il Pd è al 16,9%, terzo polo Calenda-Renzi 4,7%.