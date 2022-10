A cura della Redazione

Assolto perché il fatto non costituisce reato. Finisce, dopo 7 anni, la vicenda guidiziaria che ha visto protagonista il gioielliere Giuseppe Castaldo che, il 7 ottobre 2015, a Ercolano, sparò contro i componenti di una banda di rapinatori che irruppe nel suo negozio, uccidendone due. L'arma era legalmente detenuta dal commerciante.

L'assoluzione è arrivata dalla I Seizone Penale di Napoli ed era stata la stessa Procura, al termine delle indagini, a richiedere l'archiaviazione del caso.

"Una sentenza che fa giustizia anche se si sono dovuti aspettare 7 anni - commenta il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. Finalmente la vittima non viene equiparata ai carnefici. Non fa piacere mai che qualcuno muoia ma non è neanche possibile giustificare sempre i delinquenti e colpevolizzare le vittime".