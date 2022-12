A cura della Redazione

Si avvicina il Natale e anche alcune cattive abitudini che spesso cadono nel codice penale. A Ercolano i Carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo Ersilia Amoroso, 58enne del posto, già nota alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito l’abitazione della donna e lì hanno rinvenuto e sequestrato 12 chili di materiale esplosivo.

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri artificieri del Comando provinciale per sequestrare in totale sicurezza i 300 artici pirotecnici. Bombe “colorate” non classificate e di fattura artigianale altamente instabili.

L’arrestata è in attesa di giudizio. I controlli dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.