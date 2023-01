A cura della Redazione

Intervento sulla rete idrica dei Comuni di Pompei, Castellammare di Stabia, Gragnano e S. Maria La Carità. La GORI comunica che sono previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 21:00 di mercoledì 25 gennaio alle ore 7:00 di giovedì 26 gennaio.

Le strade interessate a Pompei sono:

TRAVERSA DI STRADA VICINALE GESUITI

VIA FONTANELLE

VIA PONTE PERSICA

VIA PROVINCIALE FONTANELLE

VIA SAN BENEDETTO

TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE.

A Castellammare, invece, disservizi in:

TRAVERSA DI VIA DON BOSCO

TRAVERSA DI VIA FONDO D'ORTO

TRAVERSA DI VIA PETRARO

TRAVERSA DI VIA SAVORITO

TRAVERSA FONTANELLE

TRAVERSA I DI VIA POZZILLO

TRAVERSA II DI VIA POZZILLO

TRAVERSA LATTARO

TRAVERSA TAVERNOLA

TRAVERSA VECCHIA FONTANELLE

VIA ALFREDO COTTRAU

VIA ALFREDO PANZINI

VIA AMALIA BRAMBILLA

VIA ANNUNZIATELLA

VIA BARDASCINI

VIA CALIFORNIA

VIA CARMINE APUZZO

VIA CUPA SAN MARCO

VIA FONDO D'ORTO

VIA FONTANELLE

VIA FOSSO LUNA

VIA GIUSEPPE COSENZA

VIA LATTARO

VIA LUCREZIO TITO CARO

VIA MEZZAPIETRA

VIA MICHELI

VIA MONACIELLO

VIA NUOVA EREMITAGGIO

VIA PANORAMICA

VIA PARTORIA

VIA PASQUALE MUSCOGIURI

VIA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA

VIA PERGOLA

VIA PETRARO

VIA PIOPPAINO

VIA PONTE DELLA PERSICA

VIA POZZILLO

VIA RIPUARIA

VIA ROBERTO BRACCO

VIA SAN BENEDETTO

VIA SANTO

VIA SAVORITO

VIA SCANZANO

VIA SCHITO

VIA SOLARO

VIA SUPPORTICO

VIA TAVERNOLA

VIA TOMMASO D'AMALFI

VIA VARANO

VIA VARANO CUPA

VIA VECCHIE FONTANELLE

VIA VITTORIA AGANOOR POMPILJ

VIALE DELLE TERME

VIALE DON BOSCO

VIALE LIBERO D'ORSI

VIALE PUGLIA

VIALE VILLA ARIANNA

VIALE VILLA SAN MARCO

VICOLO CIOFFI

VICOLO FERRILLO

VICOLO FISSALE

VICOLO SORRENTINO A MICHELI

VICOLO SORRENTINO AL SUPPORTICO

VICOLO TRECASE

VICOLO UNGARO

VIA DON GIOVANNI MINZONI

VIA SALARIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

A Gragnano ecco le zone:

PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA

VIA CUPA VARANO

VIA FRANCESCO PETRARCA

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA MOTTA CASA DEI MIRI

VIA RAFFAELE VIVIANI

VIA TORQUATO TASSO

VIA UGO FOSCOLO

VIALE DANTE ALIGHIERI

TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE.

Infine, le utenze di S. Maria La Carità ubicate nelle seguenti strade:

VIA CARRARA

VIA CUPA SAN MARCO

VIA LATTARO

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA PETRARO

TRAVERSA DEL GAUDIO

TRAVERSA STAIANO

TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE

"L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete - fa sapere la GORI -. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’istallazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.