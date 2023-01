A cura della Redazione

Il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca, è il nuovo commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Il decreto di nomina è stato firmato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

De Luca subentra ad Agostino Casillo, in carica dal 2016.

"Ringrazio, innanzitutto, il ministro Pichetto Fratin per la nomina, per la fiducia riposta e per il grande onore che mi è stato concesso - ha esordito il primo cittadino -. Sento un grande senso di responsabilità e ritengo che il prestigioso incarico che mi è stato attribuito rappresenti un segnale importante per il territorio dell'area vesuviana. Voglio rivolgere, altresì, un particolare e personale ringraziamento al Commissario regionale di Forza Italia della Campania, On. Fulvio Martusciello, ai senatori e deputati di Forza Italia per la stima e la fiducia che mi è stata accordata, per l' impegno costante, l'attenzione e la vicinanza ai nostri territori".

De Luca ha poi concluso: "Considero la nomina un grande privilegio e svolgerò l'incarico affidatomi con dedizione, responsabilità, impegno ed efficacia nella piena consapevolezza del ruolo fondamentale che il Parco Nazionale del Vesuvio riserva per l'economia sostenibile delle nostre comunità".

IL COMMIATO DI CASILLO

In un post su Facebook, l'ormai ex commissario Agostino Casillo ha tracciato il bilancio di sei anni di lavoro alla guida dell'Ente, ringraziando i sindaci dei 13 Comuni che fanno parte del Parco (Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio) ed il Consiglio direttivo.

"Dopo molti anni di lavoro duro e incessante si conclude la mia esperienza alla guida dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Con impegno e passione, ho sentito di dover dare tutto me stesso, spinto dall’amore per la mia terra e dalla responsabilità di guidare un’istituzione importantissima, che aveva un forte bisogno di essere rilanciata e che meritava di essere governata con lungimiranza e competenza. mLascio un Parco più forte, più stabile, con tanti progetti e opere realizzate e con tanti altri progetti in corso da poter subito mettere in campo. Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo realizzato in questi anni, sopratutto del Grande Progetto Vesuvio, una sfida in cui in pochi credevano e che invece è diventata realtà grazie al grande lavoro di tutta l’eccezionale squadra dell’Ente Parco, che non finirò mai di ringraziare".