A cura della Redazione

Forse per un diverbio alla base del ferimento (lieve) di una persona a Ercolano. Un litigio tra due soggetti rischiava di trasformarsi in tragedia. Il fatto - riferisce l'ANSA - è avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Ercolano, in via del Mare.

Al culmine della lite, scaturita per cause ancora da accertare - sull'episodio indagano gli agenti di Polizia del Commissariato Portici-Ercolano -, sarebbe stata estratta una pistola ed esplosi dei colpi che hanno colpito un 28enne, senza, fortunatamente, gravi conseguenze. L'uomo è stato medicato all'ospedale Maresca di Torre del Greco e dimesso.

Gli agenti hanno portato in Commissariato un 40enne. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.