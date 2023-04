A cura della Redazione

Martedì 25 aprile, si è tenuto l’evento di presentazione dello Scafati Pride, programmato per il prossimo 16 settembre. E’ questo il primo di una lunga serie di iniziative volte a sensibilizzare la città e i paesi limitrofi in vista dell’attesissimo evento.

“L’evento di presentazione del percorso dello Scafati Pride è stato voluto dal Comitato organizzatore proprio in coincidenza del 25 aprile – si legge in una nota - per rimarcare l’animo intersezionale di questo Pride e per ricordare che le risposte a tante nostre battaglie sono di fatto già scritte da sempre nella nostra Costituzione che solo in una piccolissima parte è una realtà, e che in grossa parte invece è profondissimamente disattesa e quotidianamente mortificata. Per questo ripartiamo dalla Costituzione come manifesto politico per lo Scafati Pride”.

L’assemblea è iniziata con un’esaustiva spiegazione di Manuel Masucci di Corto Circuito sulle finalità ultime del Pride, facendo riferimento ai punti focali che hanno reso indispensabile l’organizzazione di questa manifestazione LGBT+ in un territorio provinciale come Scafati.

In seguito hanno preso parola alcune delle realtà a supporto dell’iniziativa, quali: Antonello Sannino per Antinoo Arcigay Napoli e ANPI – Sezione “Maria Penna e Rocco Caraviello”; Carmela Smaldone per AGEDO Napoli; Chiara Piccoli per ALFI – Le maree; Alfonso Annunziata per ANPI – Sezione “Bernardino Fienga”; Danilo di Leo per Pride Vesuvio Rainbow. Sono stati presenti anche degli esponenti della Casa del Popolo di Scafati e di diverse altre associazioni del territorio.

L’evento di presentazione è proseguito con una cena popolare organizzata dai ragazzi e le ragazze di Corto Circuito ed è terminato con un momento di musica dal vivo, tramite l’esibizione di diversi gruppi locali.