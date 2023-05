A cura della Redazione

Tragico incidente stradale nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano. Un uomo alla guida di uno scooter, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro in strada Farina.

Sul posto i soccorsi ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Stando a quanto si apprende, la salma è stata trasferita al II Policlinico di Napoli. L'autorità giudiziaria dovrà valutare se effettuare l'autopsia in modo da chiarire se il centauro abbia avuto un malore prima dell'incidente o si sia trattato di una fatalità.

A perdere la vita un 45enne di Ercolano, morto sul colpo.