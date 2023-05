A cura della Redazione

Giovane ferito a Ercolano, presumibilmente da coetanei. Un 20enne è stato medicato all'Ospedale Mare di Ponticelli, dove era stato portato a seguito di un'aggressione.

Presentava ferite d'arma da taglio alla coscia destra e alla spalla sinistra. I carabinieri sono intervenuti presso il noscomio ed hanno avviato le indagini.

Il fatto si è verificato in via Marittima. Per il ragazzo 10 giorni di prognosi.

I militari dell'Arma indagano per ricostruire l'accaduto, individuarne i responsabili e chierine il movente.