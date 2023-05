A cura della Redazione

Gli agenti dei Commissariati di Polizia "Decumani" e "Ponticelli" hanno controllato uno stabile di via Matilde Serao a Cercola ed hanno notato un uomo uscire da un’abitazione per rifugiarsi in un’altra ai piani superiori dello stesso edificio, al fine di eludere il controllo. Il soggetto però è stato raggiunto ed identificato per un 46enne di Sant’Anastasia.

In quel momento, i poliziotti hanno visto un altro individuo lanciare una busta dall'appartamento in cui il primo era uscito; all'interno vi hanno rinvenuto una pistola CZ calibro 9 con 9 cartucce non censita e una pistola Browning calibro 7,65 con 10 cartucce.

Gli uomini in divisa lo hanno bloccato ed hanno trovato nell’abitazione un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da quattro telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava sia il perimetro dello stabile che l’esterno dell’abitazione nonché numerosi effetti personali dei due uomini.

Un 30enne di Cercola, e il 46enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione abusiva di armi e denunciati per ricettazione.