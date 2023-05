A cura della Redazione

Due episodi criminali nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano.

Nel primo, un 17enne in sella al suo scooter è stato affiancato in via Guerra da due sconosciuti, armati e col volto travisato, che hanno sottratto il ciclomotore alla vittima. Nell'occasione sarebbe stato esploso anche un colpo di pistola in aria. I malviventi sono poi fuggiti con il veicolo rapinato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le idnagini.

In via Cavalli di Bronzo, invece, un altro 17enne, sempre a bordo di un motorino, è stato speronato cadendo in terra. Sempre due i balordi che hanno agito, e sempre armati e a volto coperto. Sono però fuggiti senza prendere il mezzo. Anche in questa circostanza indagano i carabinieri. Il giovane centauro non ha riportato ferite.