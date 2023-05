A cura della Redazione

Tre persone arrestate per rissa a Portici. Sono accusate di questo, ma anche di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, S. S., 51 anni, F. C., 37 anni, e L. M., 43 anni, che si sono azzuffati in viale II Melina. All'arrivo dei carabinieri della locale Stazione hanno continuato a menarsi

Grazie al supporto di una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco, i tre sono stati bloccati e arrestati. Ancora non chiaro il motivo della violenta diatriba. Sta di fatto che due degli indagati sono finiti in ospedale. Per il 37enne la prognosi è di tre giorni, ha riportato traumi al torace, mentre ad avere la peggio è stato il 51enne, per lui frattura del naso, vari traumi ed escoriazioni.

Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.