A cura della Redazione

Atto vandalico o intimidatorio/ritorsivo. L'auto privata di un luogotenente della Polizia Locale di San Giorgio a Cremano è stata danneggiata questa mattina, intorno alle 8. Ne dà notizia il sindaco Giorgio Zinno.

Sfondato il lunotto posteriore della vettura che era stata parcheggiata poco prima delle 7.30, allorquando l'agente si era recato al lavoro.

Il fatto è avvenuto in via Galdieri, poco lontano dal Comando dei caschi bianchi sangiorgesi. "Ad accorgersi del danno sono stati alcuni colleghi che, passando con l’auto di servizio, hanno notato la vettura del luogotenente con il vetro posteriore rotto - spiega il sindaco Zinno -. Pasquale (il nome del vigile urbano, ndr) ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile o ai responsabili di questo ignobile gesto".

Tra le ipotesi, al momento, non si esclude che possa "essersi trattato di una ritorsione nei confronti del luogotenente, che è anche coordinatore del Nucleo Antidegrado istituito dal Comandante Gabriele Ruppi, che si occupa di controlli sulle occupazioni abusive di suolo pubblico - prosegue Zinno -. A Pasquale va la solidarietà da parte dell’intera comunità sangiorgese e del Corpo della Polizia Municipale. Il lavoro che i nostri agenti stanno svolgendo sul territorio è encomiabile e sta producendo ottimi risultati. Non arretreremo e anzi proseguiremo su questa strada, implementando ulteriormente le attività di controllo e repressione di fenomeni illeciti in città. Agli agenti della nostra Polizia Municipale rivolgiamo un sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno, esposti a pericoli e purtroppo anche ad episodi vili come questo. Continuate a lavorare con determinazione e coraggio. Siamo e saremo sempre al vostro fianco", ha concluso il primo cittadino.