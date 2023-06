A cura della Redazione

A Portici i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate, Antonio Sorrentino, 38enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.

I militari - allertati dal 112 - sono intervenuti in un condominio di via Vittorio Emanuele. Poco prima l’uomo era stato sorpreso all’interno dello stabile da un appartenente della polizia penitenziaria residente in quel civico. A quel punto il 38enne ha minacciato l’agente che ha chiamato il 112 mentre non perdeva mai di vista l’intruso.

Quando i militari sono intervenuti, hanno disarmato e bloccato l’uomo che, perquisito, è stato trovato in possesso di cacciaviti e brugole. Gli arnesi sono stati sequestrati.

L’arrestato è in attesa di giudizio.