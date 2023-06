A cura della Redazione

Lavori di manutenzione e rifacimento dell'asfalto al parcheggio gratuito di Villa Favorita a Ercolano, in corso Resina, situato di fronte al Parco del Miglio d'Oro.

Lo annuncia il sindaco Ciro Buonajuto, specificando che da oggi, 15 giugno, l'area resterà interdetta alla sosta delle vetture fino al termine degli interventi.

"Si tratta di un intervento necessario per garantire la sicurezza dell'area che ogni giorno ospita centinaia di veicoli - spiega Buonajuto - e che rientra in un progetto più vasto e che prevede il rifacimento di diverse strade del centro storico di Ercolano".

Intanto, sul versante dei servizi ai cittadini, è stato inaugurato il centro polifunzionale per disabili, ubicato nella struttura di via Aveta.

"Un luogo di condivisione, accogliente, vivo dove sarà possibile avviare un percorso di inclusione e di crescita attraverso attività educative, di formazione e laboratori per le persone disabili - afferma Buonajuto - La struttura offrirà una serie di servizi rivolti a tutti i cittadini disabili maggiorenni residenti ad Ercolano. E' davvero una bella giornata per la nostra città. Voglio ringraziare tutti gli assessori e gli uffici comunali per l'ottimo lavoro svolto. Pensare che un luogo del Comune sia così accogliente e vivo indica che siamo sulla giusta strada".