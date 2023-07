A cura della Redazione

Il MAV di Ercolano celebra i suoi 15 anni di attività. Questa sera, il Museo Archeologico Virtuale di via IV Novembre, tra i più innovativi in Italia, sarà al centro di una serie di iniziative per festeggiare la ricorrenza.

A partire dalle ore 18, ci saranno musica e artisti di strada, libri in regalo ai visitatori, percorsi immersivi con ricostruzioni virtuali.

L'ingresso è gratuito.