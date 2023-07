A cura della Redazione

Controlli sul rispetto del Codice della Strada, a Ercolano il sindaco Ciro Buonajuto si "traveste" da agente e va in "ausilio" della Polizia Locale e dei carabinieri.

Nella serata di venerdì scorso, il primo cittadino e l'assessore Nunzio Spina hanno partecipato alle attività della Municipale in piazza Trieste e corso Italia.

Più di cento le contravvenzioni elevate, gran parte delle quali relative a "scooter che viaggiavano sul marciapiede, ragazzi e ragazze senza casco e senza assicurazione", spiega Buonajuto.

"Purtroppo abbiamo constatato grande menefreghismo da parte di molti giovani che erano increduli davanti all’alt delle forze dell’ordine (come se correre senza casco sul marciapiede fosse una cosa normale) - prosegue -. I controlli continueranno nei prossimi giorni e riguarderanno anche lo sversamento dei rifiuti e le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe (che vanno raccolti e non lasciati sui marciapiedi o in strada)".

Il sindaco poi conclude: "Non facciamo sconti a nessuno, perché non è giusto che tante famiglie perbene debbano essere ostaggio dell'inciviltà di pochi. Una città piu sicura è anche una Ercolano più vivibile!".