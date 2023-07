A cura della Redazione

A Portici i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto aggravato Aniello Scarano, 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sono quasi le 20 di ieri quando i militari stanno percorrendo via Gaetano Poli e notano un uomo all’interno di una Ford Focus. Si avvicinano e comprendono immediatamente che l'individuo in realtà stava rubando il veicolo. Bloccato, viene perquisito e trovato in possesso di 2 cacciaviti e 4 pinze. Gli arnesi, verosimilmente utilizzati per impossessarsi dell’auto, sono stati sequestrati.

L’arrestato è in attesa di giudizio.