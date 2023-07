A cura della Redazione

Auto in fiamme nel Vesuviano. A Pollena Trocchia, i carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti in via Cavour dove una Opel Astra è stata avvolta dalle fiamme.

L'auto era parcheggiata nei pressi della fermata dei mezzi pubblici.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio ma il veicolo è andato completamente distrutto e non è stato possibile rilevare il numero di targa né tantomeno il numero del telaio per accertare chi fosse il proprietario. I militari dell'Arma stanno indagando sull'accaduto.