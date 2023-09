A cura della Redazione

Conto alla rovescia per il Servizi a Rete Tour 2023. Il 27 e 28 settembre la GORI accoglierà a Ercolano, in Villa Campolieto, l’ottava edizione dell’evento tecnico-scientifico dedicato al mondo del servizio idrico integrato, durante il quale si riuniranno i principali gestori insieme alle aziende produttrici di tecnologie, applicazioni e soluzioni innovative, mettendo in comune le proprie competenze. La due-giorni è organizzata da Servizi a Rete, il network di comunicazione delle utilities italiane, e raccoglierà testimonianze e storie di eccellenza. Tra gli argomenti affrontati, vi saranno la sfida ai cambiamenti climatici e al rischio siccità, le nuove tecnologie applicate al servizio idrico integrato e le soluzioni attuate in ottica di resilienza delle infrastrutture, sostenibilità ambientale e tutela della risorsa idrica.

I lavori si apriranno la mattina del 27 settembre con i saluti istituzionali del presidente della GORI, Sabino De Blasi, del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, e del Deputy General Manager Operations del Gruppo Acea, Giovanni Papaleo. Alle ore 10:15 il primo confronto su “Una vision condivisa per il rischio siccità” a cui parteciperanno il Commissario Straordinario Siccità, Nicola dell’Acqua, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i vertici di ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e di UTILITALIA, la federazione che riunisce le aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas.

Gli argomenti della giornata saranno poi articolati in sessioni tematiche quali digitalizzazione della rete idrica e riduzione delle perdite; interventi e tecnologie per la resilienza delle infrastrutture.

Il 28 settembre, invece, le discussioni si concentreranno sugli aspetti legati alla depurazione, con un focus sul programma “Energie per il Sarno”, il mega progetto di riqualificazione disinquinamento del fiume, e gli interventi di Vittorio Cuciniello, Amministratore Delegato di GORI, Fabrizio Manduca, Direttore Generale Grandi Opere della Regione Campania, Luca Mascolo, Presidente dell’Ente Idrico Campano, e Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente della Regione Campania.

Seguirà poi la sessione “Il paradigma sostenibile: completamento degli schemi fognari e depu-rativi con la nascita delle Fabbriche Verdi”. Chiusura dei lavori con la Tavola Rotonda tra i vertici delle utilities provenienti da tutto il territorio nazionale, dedicata a “La visione industriale del servizio idrico integrato per superare il water divide e creare valore nel rispetto delle persone e dell’ambiente”, in programma alle ore 14.