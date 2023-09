A cura della Redazione

Deve scontare quasi 5 anni e mezzo di reclusione l'uomo arrestato dalla Polizia a Poggiomarino, in provincia di Napoli.

Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via San Marzano, hanno notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato la vettura e, nell’identificare gli occupanti, hanno notato il conducente particolarmente agitato e sprovvisto di documenti d’identità.

L'uomo è stato così presso gli uffici di polizia dove si è appurato che lo stesso, un 38enne di Nocera Inferiore (Salerno), era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale dovrà espirare la pena di 5 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per associazione per delinquere, appropriazione indebita, ricettazione, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il 38enne, inoltre, è stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità.