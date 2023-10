A cura della Redazione

Da mercoledì 4 ottobre dalle ore 18.30 a mercoledì 11 ottobre 2023 fino alle ore 20, presso il Santuario di San Sebastiano Martire in San Sebastiano al Vesuvio, sarà esposto il saio originario delle stimmate di Padre Pio. Per questo evento eccezionale la chiesa resterà aperta, per tutta la settimana, notte e giorno con alternarsi di volontari e sacerdoti in turni di preghiera. Padre Enzo Cozzolino, parroco e rettore del santuario, comunica che l'arrivo solenne della reliquia è previsto per mercoledì 4 ottobre alle ore 18.