A cura della Redazione

Dipendenti hanno il Covid, chiude lo sportello di Edilizia privata del Comune di Ercolano.

Lo scorso 3 ottobre, i cittadini non hanno potuto fruire del servizio a causa dell'assenza per malattia dei due lavoratori lì impiegati, poi risultati positivi al coronavirus. Non essendoci altro personale a disposizione in organico, di concerto con il dirigente del Settore, lo sportello è stato dunque chiuso. Predisposti inoltre la sanificazione dei locali e lo smart working per tutti i dipendenti.

«Siamo consapevoli della carenza di personale che attanaglia i nostri uffici, una situazione generale che riguarda un po’ tutti gli uffici pubblici - ha detto il sindaco Ciro Buonajuto -. Per questo come Amministrazione comunale appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo bandito i concorsi proprio per sopperire a queste carenze».