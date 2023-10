“Confidate nei sogni, perché in essi si nasconde la porta dell’eternità; date spazio alle passioni perché spesso aprono le porte del vostro futuro”.

Con queste parole la saggista e poetessa Dacia Maraini ha stabilito subito un feeling con gli studenti delle quinte classi dell’istituto superiore “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino. La scrittrice ha incontrato i ragazzi nel cinema “Eliseo” della cittadina vesuviana in un dibattito sul suo libro “Ti parlo, mi ascolti? Tre donne sul palcoscenico”.

“Anche quando gli altri pensavano che i miei sogni nel cassetto fossero impossibili da realizzare, ho perseguito il mio obiettivo con tenacia, superando anche condizionamenti familiari e lo scetticismo di molti - ha confidato Dacia Maraini - fino a raggiungere il successo. Mi ci sono voluti anni di sacrifici, facendo vari lavori per essere autonoma economicamente, tra cui la hostess, per veder pubblicati i miei libri, ma alla fine ho avuto ragione io”. Queste sue confidenze sono state per i giovanissimi che la ascoltavano un’iniezione di entusiasmo e di ottimismo, un invito ad essere sempre determinati nella vita avendo fiducia in se stessi. Gli studenti hanno interagito con la scrittrice, le hanno posto diverse domande sul libro che è stato il filo conduttore dell’incontro.

La dirigente scolastica del “da Vinci”, professoressa Antonella Luisa La Pietra, promotrice dell’iniziativa, pienamente soddisfatta dell’evento ha affermato che “nella vita lo studio e la lettura sono indispensabili perché ci aiutano a diventare consapevoli dell’importanza della libertà, di essere sempre e solamente padroni di noi stessi”.

Anche il sindaco Maurizio Falanga, presente al dibattito, ha manifestato il suo compiacimento dichiarando: “Siamo onorati di aver ospitato una delle più grandi scrittrici italiane. La nostra città ha bisogno di questi incontri culturali, necessari per la crescita dei giovani poggiomarinesi”.

Alla fine i ragazzi hanno fatto selfie con Dacia Maraini, hanno ricevuto autografi e dediche sul libro acquistato e sono stati felici di aver trascorso una giornata diversa all’insegna della cultura e della lettura.