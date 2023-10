A cura della Redazione

Un impianto sportivo completamente abusivo. E' quello scoperto dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, nel corso di una ispezione, insieme al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, presso la struttura in via Parco del Sole, al civico 1.

E' stata infatti accertata l’assenza del titolo abilitativo-SCIA e della relativa documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività. Tra i documenti mancanti e necessari, anche la certificazione degli impianti ivi presenti e antincendio.

I carabinieri hanno inibito l’accesso all’impianto e denunciato il titolare, un imprenditore 66enne incensurato del posto per la violazione degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.