E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Unità Territoriale Torre Annunziata comunica che, per urgenti lavori di manutenzione della Cabina Primaria di Ercolano, l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione nella giornata di martedì 5 dicembre in molte località a Ercolano, Portici e Torre del Greco.

I disservizi scatteranno dalle ore 00:30 e persisteranno fino alle ore 7:30.

Ad Ercolano, le zone interessate sono:

VIA ACAMPORA; VICO ACAMPORA 1,2,4,5,6,7,8,12,14,16; VIA ALVEO 7,21; VICO ASCIONE; CLL AUSIELLO 1,3,5,7,9,10,11,13,14,15,17,18,19,22,24; VICO AVERSA 2,6,9,11,13,15; RAMPA BOSCO 2,4,6,SN; VICO CALCAGNO 1,2,3,4,9,10; VICO CAMPOLIETO 3,5; VIA CAPRILE SN; VIA CASACAMPORA; VICO CIANCI; CLL CIPRIANO 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,22; VIA CORTILI; VICO CREANZA 3,8,9,11,12; VIA CROCE; VIA CROCE MONTI 1,3,SN; VIA CUPA MONTI 45, SN; VIA CUPARELLA; VIA D'ANNUNZIO; VICO DE BISOGNO; RAMPA DEL PONTE; VIA DOGANA; VIA DOGLIE; VIA DUE VICOLI; VICO FAVORITA; VICO FERRARI 4,5,7,11; TRAV. FERRARO I; TRAV. FERRARO II 1,13,14A,24,34,36,38,40,40A,42,80; VICO FERRETTI 3,4,7,9,12,14,15,16,18; VIA FIORILLO 45,47,51,53,55,59; VIA FONTANA; VIA GIARDINI; VICO GIARDINI 1,2,4,14,31; VICO GLICINI 1,2,4,6,7,9,10; CORSO ITALIA; VIA IV NOVEMBRE; VICO LUNGO 1,2,4,7,9,12,13; CLL MARATESE I 2,6,12,14,18,20,26; CLL MARATESE II 1,3,6,7; TRAV. MARCONI 1,2B,9,11,13,15,21,27; VIA MARCONI; VIA MARE; RAMPA MARE I 1,3,4,5,6,7,11,13,15,16,17,19,21; RAMPA MARE II 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,25; RAMPA MARE III 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,14; VIA MARITTIMA; VICO MAZZONI; TRAV. MERCATO I; TRAV. MERCATO II; VIA MONTI; VIA MORO ALDO 2,2B,6,7,8,25,27; VICO MOSCARDINO 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18,21; VIA ORTORA; VICO ORTORA 1,5,7,11,13,15; VICO ORTORA FERRARI 3,8,9,15,17; VIA PACE; VICO PALMA; TRAV. PANTO; VIA PANTO; VICO PAUCIULLO 1,2,3,4,6,9,13; VIA PIGNALVER 1,2,3,4,6,7,11; VICO POSTA; VIA PUGLIANO; VICO PUZZILLO 1,3,4,5,6,8,10,12,14,16; TRAV. QUATTRO NOVEMBRE I; TRAV. QUATTRO NOVEMBRE II; VIA QUATTRO OROLOGI; CORSO RESINA; TRAV. RIGIOLARO; VICO RISORGIMENTO 1,2,3,5,6,9,12,13,16,17,18,20,21; VIA ROMA; VIA ROSSI A.; RAMPA S.ELENA 3,6,12,16,19,20; VIA S.ELENA; VICO S.GIULIO; VIA SAC.B.COZZOLINO; VICO SACRAMENTO; VICO SAVASTANO; VIA SCIVOLA ASCIONE; VIA SCIVOLA ORTORA 1,4,6,8,10,12,14,16,18,20; VICO SISELLA 14; VIA TIRONCELLI 1,2,3C,6,SN; VIA TIRONCELLI BAL2 1,4,6,8,9,10,10B,11,13,15,16,SN; VIA TIRONI MOCCIA SN; VIA TRENTOLA; PIAZZA TRIESTE; CORSO UMBERTO I; TRAV. VERZIERI I; VIA VILLANOVA; VIA VIOLANTE 1,2,3,6,9,10,15; VIA WINCHELMANN 4.

A Portici, i disservizi si verificheranno in:

VIA BAGNARA 36; VIA CAV.DI V. VENETO 14,SN; VIA DELL'INDUSTRIA 2,4,5,18,19,21,23,27,SN; PIAZZA ENEA SN; VIA GIANTURCO E.; VIA LITOR MOL GRAN SN; VIA MARITTIMA; VIA MOLO SN; VIA MORTELLE 3,9,9B,11,SN; VIA NUOVO MACELLO 4,18,SN; DISC. PORTO; PIAZZA SAN PASQUALE; CORSO UMBERTO I 45,45A,SN; VIA VECCHIO MACELLO SN.

Queste invece le zone di Torre del Greco dove non vi sarà energia elettrica:

VICO ABOLITOMONTE I; VICO ABOLITOMONTE II; VIA AGOSTINELLA; VICO AGOSTINELLA I 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,111; TRAV. AGOSTINELLA I VICO 3; VICO AGOSTINELLA II 1,2,2D,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; VIA ALDO MORO; VIA ALGHERO 1,2,3,4,5,6,SN; VIA AMALFI 3,7,8,9,11,13; VIA AMICIZIA 1,1A,3,5,7,10,16,18; LARGO ANNUNCIAZIONE 3,4,6,6A,8,10,14,SN; TRAV. ANNUNZIATA 2,4,6,8,10,14,18,20,22,24,26,28,30,32,44; VICO ANNUNZIATA; VIA ANZIO 1,5,7,8,9,10,11,12,13,SN; VIA ARMANDO DIAZ 1,5,6,9,11,12,13,14,15,16,18,19,22,28,32; VIA DEGLI ARTISTI 2,2A,3,4,5,6,7,9,11,13,50; VICO ASCIONE 1,4,6; VIA DELLA ATLETICA 1,4,6,8,10,12,16; TRAV. AVEZZANA; VIA AVEZZANA; VIA BAIA 1,6,10,10A,10B,10C,14; VIALE BALZANO F.SCO; PIAZZA BATTISTI CESARE 1,2,4,6,8,10,10D,12,12D,13,14,15,17,18,62; VIA BATTISTI CESARE; VIA BENEDETTO CROCE 19,21,21B,21G,22,24,24A,24B,25,26,28,30,34,40; VIA BENEDUCE; VIA BENGASI; VIA DEI BOZZELLAI 1,2,4,6,8,10; VIA BRANCACCIO 21B,21BIS; VICO BUFALE; TRAV. C.BIANCHINI I; TRAV. C.BIANCHINI II; TRAV. C.BIANCHINI III; VIA CALABRIA 1,37,39,41,64,66; VIA DEI CALAFATI 4,6,4A,4D,6A,6B,6C,6D,10,24; VIA CALASTRO; VIA CALCUTTA 7,9,14; CON. CAMALDOLI 1; VIA CAMALDOLI SOTTO; VIA CAMPI FLEGREI; VIA CANCELLO MONACI; VIA CAPP.BIANCHINI; VIA CAPPUCCINI 55,58,60,62,64,66; VICO CAPPUCCINI I 10,12; VIALE CASTELLUCCIO; VIA CATANIA 2,3,5,7,8; VIA CAVALLERIZZI; TRAV. CAVALLO 1,2,2A,3,4,5,6,6A,8,10,11,12,12A,13; VIA CAVALLO; CORSO CAVOUR 37,39,41,43,45; VIA CEFALONIA 2,3,4,10,13,14,23,25,27,12A,12C; VIA CIANFRONE 3,5,6,7,7B,11,12,13,14,15,16,17,19,15B,15C; VIA CIMAGLIA; VIA CIMITERO 46, 49; VIA CIRCUMVALLAZIONE; VICO CIRILLO; VIA COLAMARINO; VICO COLAMARINO I 1,2,3; VICO COLAMARINO II 1,2,3,4; VICO COLAMARINO III 2; VIA CONCHIGLIE 1,2,6,7,8,11,13,13A,13B,13C; VICO COSTANTINOPOLI II 6,7,8,9,10,11,13,15,17; VIA CRISCUOLO; VIA CRISTOFORO COLOMBO; VIA CURTOLI; TRAV. CURTOLI I 1,1A,35; TRAV. CURTOLI II; VIA DE BOTTIS G.; TRAV. DE GASPERI SN; VIA DE GASPERI 2,106,107,114,116,118,120,124BIS; VIA DE NICOLA E.; VIA DEGLI EMIGRANTI 1,2,3,4,5,6,7,8,10; VIA DEI CARPENTIERI 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22; VIA DEI GERANI 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,30; VIA DEI GIACINTI 2,3,5,6; VIA DEI NAVIGANTI 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,23; VIALE DEI PINI; VIA DEL BULINO; VIA DEL CAMMEO 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,12D; VIALE DEL COMMERCIO 1,3,SN; VIA DEL CORALLO; TRAV. DEL MONTE 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16; VIA DEL MONTE; VIA DEL NUOTO; VICO DEL POZZO 2,3,5,7,8,10,11,21,27; VIA DELLA GIOVENTU'; VIA DELLE OLIMPIADI 27,27A,27B,27C; VIA EMILIA; VIA EPOMEO; VIA ETNA; VIA FALANGA; VIA FERROVIA 1,2,4,5,6,7,8,9,10,13,SN; VIA FIORILLO; VIA FIUME DRAGONI 1,2,4,5,11,15,19,22,28,28A; LARGO FONTANA 2,4,6,8,11,13,15; PIAZZA FONTANA 1,2,6; VIA FONTANA 5,9,9A,11,13,17,19,21,23,25,27,29; VICO FONTANA 6,7,8,10,SN; VICO FONTANA PONTILL 1,2,3,7; VIA FORTE CARLO 2,2C,4,8,10; VIA FORZE ARMATE; VIA FOSSO BIANCO 9,9A,25PROV; CORSO GARIBALDI; VIA GENOVA 3,7,11; VICO GIARD.CARM.LUNG 1,2,3,6,11; VICO GIARD.CARMINE I 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,19,21; VICO GIARD.CARMINE II 1,2,3,4,6,7; VICO GIARD.CARMINE III 1,3,4,6,7,9,11,13,15; VICO GIARD.CARMINE IV 1,2,3; VIA GRAMSCI; VIA GUEVARA LECCO; VIA I MAGGIO; VIA DEGLI INCISORI; TRAV. INCISORI II 3,5,7; VIA LAMARIA 4,11M,12D,12E,12F,12G,12H; VIA LAVA TROIA; VIA LAZIO 1,3,4,4A,5,6,7,8,9; VIA LIBERTA' 1,3,7,9,11,13,15,15A,17,19,25,27,42; VIALE LIBIA 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18; VIA LIVORNO 1,3,5,6,7,8,9,10,14,18,22,24; VIALE LOMBARDIA; VIA LUCANIA 2,4; TRAV. LUISI I 11,13; BVI LUPO VECCHIO 1,2,3,4,6,8,9,10; VIA MADONNA PRINCIP.; VIA MADREPERLE; VIA MARCHE 9,11,17; VIA MARCONI; VIA MARESCA; TRAV. MARINA PRINC.II 1; VIA MARINA PRINCIP. 5,13,15,19,21,33,37,39,41,43,SN; PIAZZA MARTIRI AFRICA 1,2,3,4,5,SN; VIA MARTIRI AFRICA; VIA MATTEOTTI; VIA MAZZINI 1,2,3,4A,4B,5,7,9,10,11,13,15,17; VICO MENARCA 2,3,4,6,8; VIA MILANO 2,3,4,5,6,7,8; VIA MISERICORDIA; VIA MOLISE 3; VIA DEI MONACI; VIA MONTE SOMMA; VIA MONTEDORO 67F,67G; VIA NAPOLI; VIA NAZIONALE; VIA NOTO 2,4,16,20,22,24,26,28,30,32,34,35,37; TRAV. NOTO II 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14; VIA OLIVELLA 1,4,5,7,8,9,10; VICO ORLANDO I 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,11B,12,14,SN; VIA OSPEDALE 2,5,10,12,14,16,18,18A,18B,18C,20A,20B,24,SN; LARGO PALOMBA 1,2,3,5,18; PIAZZA PALOMBA; VIA DELLE PERLE 1,2,14,16,24,30,38,38A,40,40B,60; VIA PESCATORI SPUGN 1,2,2B,2C,3,4,5,7,9,11,13,17; VIA PEZZENTELLE; VIA PISA 1,2,3,7,10,14; VIA PISCOPIA 72,80; VICO PIZZA 1,2,3,4,6,8,10; VIA PONTE GATTA; VIA PONZA 2,4,6,48; LARGO PORTOSALVO 2,3,6,7,8,10,11,12,16,18,20,21,22,26,SN; VICO PORTOSALVO 1,3,5,7,9,11; VICO POZZO II 1,2,3,4,5,6,7,9,9A,10,11; PRC RAIOLA SN; LARGO PRIMAVERA 2,4,6,12,13B; VIA PROCIDA 2A,3,4,4B,5A,5B,6,7,8; VICO PURG.DIRIMPETTO 1,2,4A,4B,4C,4D,4E,6,10,12,16; VIA PURGATORIO; VIA REMAIOLI 2,6,7,10,11,13,15,24,28,32,34; PIAZZA REPUBBLICA 1,3,5; VIA LAGNO RIVIECCIO; VIA ROMA; VIA ROMANO FELICE; VICO ROSARIO DIRIMP. 4,4A; VIA S. ANTONIO 27A,27C,27D,27E,27F; VIA S. ELENA; VIA S. FRANCESCO; VIA S. GENNARIELLO; VIA S. GIOVANNI BATTISTA 1,3,7,9,11,13; LARGO S. GIUSEPPE PALUDI 2,6,10; VIA S. GIUSEPPE PALUDI; TRAV. S. MARIA BRUNA 4,8,10,12,SN; VIA S. MICHELE FOSSO 1,2,2B,3,4,5,6,7,8,10,11,14,16; VIA S. PIETRO; VIA S. TERESA; VICO S.VITO I 1,2,2A,3,4,5,6; VICO S.VITO II