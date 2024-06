A cura della Redazione

Cerimonia di proclamazione per Ilaria Abagnale, eletta per la seconda volta consecutiva sindaco di Sant’Antonio Abate.

“Per la seconda volta mi ritrovo a ricevere la fascia tricolore di sindaco di Sant'Antonio Abate. Rispetto a cinque anni fa sono cambiate tante cose, ma l'emozione è sempre forte. Sicuramente c'è maggiore consapevolezza, ma porterò questa fascia con lo stesso fervore, con intensità, se possibile con maggiore impegno e con devozione assoluta per un territorio che deve essere riscattato e deve continuare a crescere”. Lo ha detto Ilaria Abagnale, che alle 11,36 è stata proclamata per la seconda volta consecutiva sindaca di Sant'Antonio Abate, con il sostegno delle quattro liste civiche Federazione Abatese, Ilaria Abagnale Sindaco, La Forza Gentile con Ilaria Abagnale Sindaco e Ilaria Valore Abatese. A proclamare la sua elezione è stata la commissione elettorale presieduta dal giudice del tribunale di Torre Annunziata, Angelo Scarpati.

“Assicuro il massimo impegno mio e degli amministratori che sono stati eletti e mi affiancheranno – afferma Ilaria Abagnale – nel rispetto di coloro che hanno costruito il sostegno e dei tanti cittadini che hanno votato per noi. L'ho detto in campagna elettorale, durante gli incontri porta a porta che abbiamo fatto: chiunque ricoprirà il ruolo di consigliere o assessore, dovrà farlo fino all'ultimo giorno con coscienza, dedizione e costanza. Ringrazio chi mi ha permesso di essere per la seconda volta sindaco di Sant'Antonio Abate e chi ha sostenuto il progetto della Forza Gentile. Rimarremo una squadra, come ci siamo promessi, e insieme costruiremo grandi cose per Sant'Antonio Abate”.

“Siamo solo a metà del nostro percorso – aggiunge Ilaria Abagnale – ma vi assicuro che sono qui con lo stesso entusiasmo della prima volta, anzi addirittura maggiore. Ho un’energia impaziente di ricominciare a lavorare per offrire il futuro più bello per Sant’Antonio Abate e questa sarà la forma più alta di riconoscimento che avrò nei confronti dei cittadini abatesi. Cercheremo di operare al meglio grazie alle giovani forze che si sono unite alla nostra squadra, rinnovando il Consiglio con nuova grinta e passione, a chi si è riconfermato al nostro fianco e a chi ci ha accompagnato nell'incredibile percorso di questi ultimi cinque anni”.