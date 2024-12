A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della stazione di Carbonara di Nola sono intervenuti in Piazza d’Armi, per un incendio.

Le fiamme hanno danneggiato un escavatore parcheggiato in un cantiere di una ditta impegnata nel rifacimento della piazza. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.