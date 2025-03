Percorrere i “Sentieri della legalità” nel 2025, insieme al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro, è una lezione di alto senso civico.

Il merito è della dirigente scolastica dell’istituto superiore “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino, la professoressa Antonella Luisa La Pietra. Il dibattito tra il famoso magistrato anticamorra e gli studenti si svolgerà martedì 18 marzo, alle ore 9,30, presso l’aula magna della scuola superiore.

Il dottor Aldo Policastro ricopre dal 21 ottobre scorso il prestigioso ruolo della Corte d’Appello più grande d’Italia e d’Europa, in precedenza è stato Procuratore di Benevento. Nato a San Cipriano d’Aversa, nel Casertano, 66 anni, ha iniziato la sua carriera nella magistratura nel 1986. È stato Sostituto nella Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, città dalla quale mancava da oltre vent’anni. Nella sua lunga carriera ha condotto numerose inchieste e gode di un grande prestigio negli ambienti della Magistratura.

La sua disponibilità ad incontrare gli studenti scaturisce dalla grande sensibilità che ha verso il mondo dei giovani e il tema dell’educazione alla legalità. Ecco perché ha accettato con entusiasmo l’invito a partecipare a questa iniziativa, per trasmettere la sua esperienza, far conoscere le difficoltà che si incontrano ma anche i grandi risultati che si raggiungono nel combattere la criminalità e favorire un confronto di idee proficuo per diffondere la cultura della legalità e il rispetto verso le Istituzioni. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “Sentieri della legalità 2025”, promosso e organizzato dalle professoresse Maria Ambrosio, Carmen Forno e Irene Incoronato. Parteciperanno anche le Autorità e le Forze dell’Ordine locali.