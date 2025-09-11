A cura della Redazione

Domenica 21 settembre alle ore 10:30 il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (MAV) ospiterà la presentazione del libro “Diario di una bambina” (Iod Edizioni) di Antonio Liberti.

A introdurre sarà la Prof.ssa Teresa Palladino (Liceo Tilgher). Interverranno Ciro Cacciola (Direttore MAV), Osvaldo Barba (Movimento Disabili per la Pace) e Nino Daniele (già sindaco di Ercolano).



La giovane Gaia Andrea Liberti leggerà alcuni brani dell'opera. Sarà presente l'autore. L'evento è organizzato in collaborazione con Iod Edizioni, Movimento Disabili per la Pace e La Casa del Popolo – Sportello Sociale Ercolano.

Appuntamento al MAV, via IV Novembre, Ercolano.