A cura della Redazione

Si inaugura venerdì 3 ottobre alle 18.30, negli spazi della biblioteca di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, la mostra fotografica “Diario di provincia” firmata da Armando Caruso. L’esposizione raccoglie ventuno scatti dedicati all’area metropolitana di Napoli, osservata da prospettive insolite e personali.

Non è un reportage tradizionale, ma un viaggio attraverso dettagli e simboli: il mare che riflette gli umori della costa, le strade e i vicoli, le facciate sbrecciate dei palazzi, i mercati e le icone votive, le tracce di assenza e memoria che emergono da oggetti e persone. Una narrazione fatta di contrasti cromatici e apparente immobilità, attraversata però da quell’energia tellurica che segna da sempre i territori ai piedi del Vesuvio.

Ogni fotografia vive di forza autonoma ma dialoga con le altre, componendo un racconto che rifugge i luoghi comuni. Caruso guarda alla provincia come a un terreno fertile di autenticità e umanità, smontando l’idea di confine e separazione per restituire invece continuità e prossimità.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 18 ottobre 2025, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13.30.

Classe 1979, napoletano, Caruso vive a San Giorgio a Cremano. Fotografo per passione, ha alle spalle mostre personali e collettive ed è tra i fondatori dell’associazione culturale Kest’Art, punto di riferimento per chi ama la fotografia e desidera confrontarsi in uno spazio di dialogo e condivisione.