A cura della Redazione

La musica è tornata protagonista il 23 dicembre al Teatro MAV di Ercolano, che ha registrato il tutto esaurito in occasione del concerto “La nuova dolce vita”, eseguito da Mario Stefano Pietrodarchi insieme al Quintetto dei Solisti Aquilani.



"Un evento di assoluto valore artistico - ha commentato il presidente del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano Alessandro Remondelli -, accolto con grande partecipazione dal pubblico, che ha riempito la sala confermando l’interesse e l’affetto per una proposta musicale di alto profilo. Il concerto ha offerto un viaggio emozionante attraverso alcune delle pagine più iconiche della musica del Novecento e contemporanea, con brani di Ennio Morricone, Nino Rota, Roberto De Marino e Astor Piazzolla".



L’ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, ha favorito una risposta straordinaria, trasformando la serata in un momento di condivisione culturale e di grande intensità emotiva. L’esecuzione raffinata e coinvolgente degli interpreti ha conquistato il pubblico, che ha tributato lunghi applausi al termine del concerto.

Il successo dell’evento conferma la qualità e l’attrattività del cartellone del Teatro MAV, che prosegue anche dopo Natale con una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

Prossimi eventi

Le festività continuano il 27 dicembre con due repliche di “Lo Schiaccianoci”, una rivisitazione teatrale della celebre favola natalizia, arricchita da laboratori e momenti interattivi a cura di “…ma dove vivono i cartoni?”, pensata per coinvolgere attivamente il giovane pubblico.

Il 28 dicembre tornano protagonisti i burattini, con una nuova giornata di spettacoli al MAV dedicata a tutta la famiglia, tra divertimento e tradizione.

Il cartellone si conclude il 5 gennaio 2026, alle ore 11, con “Il Teatrino di Zio Babba”, uno spettacolo interattivo e non tradizionale che unisce burattini a guanto e attore, accompagnando i più piccoli verso l’arrivo dell’Epifania.